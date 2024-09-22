Advertisement

عربي-دولي

ماسك يعلن عن أجندة الرحلات المأهولة وغير المأهولة إلى المرّيخ

Lebanon 24
22-09-2024 | 18:44
A-
A+
Doc-P-1250274-638626517351254575.jpeg
Doc-P-1250274-638626517351254575.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، الأحد، إن الشركة تعتزم إطلاق نحو 5 مركبات فضائية غير مأهولة من طراز "ستارشيب" إلى المريخ في غضون عامين.
وقال إن الجدول الزمني لأول رحلة مأهولة سيعتمد على نجاح الرحلات غير المأهولة.
Advertisement
وأضاف في منشور على منصة "إكس" التي يمتلكها: "إذا هبطت جميع تلك المركبات بسلام، فإن المهمات المأهولة ستكون ممكنة خلال 4 سنوات"، مشيرا إلى إمكانية تأجيل المهمات المأهولة لمدة عامين آخرين في حالة وجود عقبات.
وتابع قائلا: "بغض النظر عن مدى نجاح عمليات الهبوط، فإن (سبيس إكس) ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تنطلق إلى المريخ بصورة كبيرة مع كل فرصة تلوح".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:12 | 2024-09-22
17:18 | 2024-09-22
16:52 | 2024-09-22
16:36 | 2024-09-22
16:34 | 2024-09-22
16:29 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24