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عربي-دولي

لامي يستبعد انتهاء الحرب الروسية الاوكرانية: مستمرة حتى 2026

Lebanon 24
22-09-2024 | 23:02
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اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن النزاع في أوكرانيا سيستمر في عام 2026 وما بعده.

جاء ذلك خلال حديثه أمام مؤتمر حزب العمال في ليفربول، حيث قال لامي إن "الصعوبات والتحديات التي تفرضها الحرب في أوكرانيا ستصبح "أعمق وأكثر قسوة"، خاصة في نهاية عام 2025 وحتى عام 2026 وبعده"، حسب الغارديان.
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وأضافت: "لامي شدد على أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين يناقشون بنشاط ما قد يكون ضروريا لمساعدة كييف في ساحة المعركة، إلى جانب محاولة الحفاظ على خط المواجهة الذي يتعرض لضغوط مكثفة في الشرق".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية سيعني مشاركة مباشرة لحلف الناتو في النزاع وسيغير جوهره، وأن روسيا ستضطر لاتخاذ قراراتها انطلاقا من تلك المخاطر الجديدة. (روسيا اليوم)
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