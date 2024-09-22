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عربي-دولي
أردوغان يؤكد وجود خلافات بين أنقرة وواشنطن حول المسائل الأمنية
Lebanon 24
22-09-2024
|
23:37
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أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى وجود خلافات بين قيادة بلاده والإدارة الأمريكية بشأن قضايا تتعلق بالأمن القومي لتركيا.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، كلام الرئيس أردوغان الذي يزور نيويورك في الوقت الراهن للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تزال لدينا خلافات مع الإدارة الأمريكية، بشأن بعض القضايا المتعلقة بأمننا القومي".
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وأضاف الرئيس التركي القول: "بغض النظر عن من سيصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك، فإن نظرة أنقرة إلى أمريكا والحوار رفيع المستوى في العلاقات لن تتغير".
ورغم علاقات التحالف القوية بين الدولتين ووجودهما معا في حلف الناتو، إلا أنه توجد العديد من الخلافات بينهما تمتد من الحرب على غزة، إلى الدعم الأمريكي للأكراد في سوريا والعراق وهو ما يثير امتعاضا تركيا. وهناك كذلك صفقة شراء تركيا لصواريخ (S-400) الروسية، التي واجهت معارضة واشنطن الشديدة. وكذلك يثير غضب الولايات المتحدة والغرب، رفض تركيا فرض العقوبات ضد روسيا.
وهناك العديد من المنغصات الأخرى للعلاقات بين الدولتين، من بينها الموقف التركي من الصراع في جنوب القوقاز وغيرها. (روسيا اليوم)
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