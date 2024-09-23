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غوتيريش: إسرائيل دعمت "حماس" وليست "الأونروا"

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:01
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رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المزاعم الإسرائيلية بأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قدمت الدعم لحركة "حماس"، بحسب "روسيا اليوم".
وقال خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن": "بالطبع، هناك أنفاق تحت مباني الأونروا كما توجد أنفاق بكل مكان في غزة، ولكن لم يكن هناك أي التزام من جانب الأونروا عموما بتقديم أي نوع من الدعم لحماس. وهذا واضح جدا".
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أضاف: "إذا كانت حماس حصلت على بعض الدعم في لحظات حاسمة، فلم يكن ذلك الدعم من الأونروا، بل كان ذلك الدعم من إسرائيل. وكما يعلم الجميع، كانت حكومة إسرائيل في الماضي مهتمة بتطوير حماس من أجل تفتيت القيادة الفلسطينية".
وقد تعرضت "الأونروا" لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم في حق 12 موظفا يعملون لدى الوكالة، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها، وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.
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