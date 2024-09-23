أزمة بالونات القمامة.. كوريا الجنوبية تتعهد بمحاسبة جارتها الشمالية

أكّدت هيئة الاركان في الجيش الكوري الجنوبي أنّه ستتخذ تدابير عسكرية "صارمة" إذا "تجاوزت كوريا الشمالية حدودها" في حملتها المستمرة لإرسال بالونات القمامة أو إذا ألحقت أضرارا جسيمة بشعب كوريا الجنوبية.

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يأتي ذلك مع استمرار كوريا الشمالية بإرسالها لبالونات تحمل القمامة عبر الحدود، ومن بينها تلك الموصولة بأجهزة توقيت يمكن أن تسبب حرائق.



ومنذ أواخر أيار، أطلقت كوريا الشمالية حوالي 5,500 بالون يحمل القمامة في أكثر من 22 مناسبة، ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها نشطاء ومنشقون كوريون شماليون من أراضي كوريا الجنوبية إلى الشمال.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيانها: "على الرغم من أنه قد تكون هناك مضايقات وصعوبات ناجمة عن بالونات القمامة الكورية الشمالية، إلا أن الإجراء الأساسي الذي اتخذناه للقضاء عليها هو إظهار أنه "لا يوجد شيء يمكن أن يحققه العدو". (روسيا اليوم)