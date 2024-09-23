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عربي-دولي

وباء "الكوليرا" يفتك بالسودانيين

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:24
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ارتفعت حالات تسجيل الكوليرا في السودان، حيث تم رصد 401 إصابة جديدة في 5 ولايات بينها 6 حالات وفاة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 388 حالة منذ آب الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات في 10 ولايات من أصل 18 ارتفع إلى 12 ألف و 896 إصابة، بينها 388 وفاة.
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وفي 12 آب الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباءً في البلاد. ويتزامن انتشار الوباء مع استمرار معاناة الشعب السوداني جراء حرب متواصلة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. (عربي بوست)
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