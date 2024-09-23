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عربي-دولي

بعد لبنان.. هذه المجموعات "تبحث عن متفجرات" في أجهزتها!

Lebanon 24
23-09-2024 | 02:09
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كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعات مدعومة من إيران في المنطقة تجري عمليات بحث وتفتيش كبيرة للأجهزة الإلكترونية التي تستخدمها، وذلك بعد حوادث تفجيرات أجهزة الاتصالات التي ضربت حزب الله الأسبوع الماضي.
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وتقول الصحيفة إن المجموعات المسلحة طلبت من قادتها فحص المعدات، كما أنها أصدرت قواعد جديدة بشأن استخدام الأجهزة الشخصية من قبل المقاتلين.

ويقول محللون إن أنظمة الجماعات الأخرى أكثر أمانا، ولكنها ستعمل على الأرجح على حماية سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل أفضل. (بلينكس)
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