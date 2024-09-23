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عربي-دولي

أُصيب بـ"بالإنفلونزا".. الفاتيكان يُلغي مواعيد البابا فرنسيس

Lebanon 24
23-09-2024 | 05:15
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أعلن الفاتيكان عن إلغاء البابا فرنسيس مقابلاته المقررة اليوم الاثنين بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة، وذلك قبل أيام فقط من انطلاقه في رحلة إلى بلجيكا ولوكسمبورغ.

وقال الفاتيكان في بيان رسمي، إن ألغاء مقابلات البابا فرنسيس خطوة احترازية لضمان السلامة العامة.
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ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس لوكسمبورغ يوم الخميس المقبل، ومن ثم يقضي بقية الأسبوع في بلجيكا، وتنتهي جولته بقداس في بروكسل يوم الأحد. (روسيا اليوم)

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