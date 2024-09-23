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عربي-دولي

بريطانيا تسلّم الجيش الأوكراني مدافع قديمة

Lebanon 24
23-09-2024 | 07:49
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يرسل الجيش البريطاني إلى وحدات جيش نظام كييف مدافعه ذاتية الدفع AS-90 عيار 155 ملم، حيث أفادت وسائل الإعلام بأن الجيش الأوكراني قد تسلم 50 مدفعا من هذا النوع.
 
ويعتبر الجيش البريطاني مدافع هوتزر AS-90 قديمة، ويعتزم استبدالها بمدافع RCH-155 الألمانية المدولبة الموضوعة على منصة ناقلة GTK Boxer المدرعة.
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ذكر أن مدافع هوتزر AS-90 كانت تنتج في بريطانيا أعوام 1992 – 1995. وتم إنتاج في تلك الفترة 179 مدفعا. وأرسلت غالبيتها بعد ذلك للتخزين، ما لم يحسن بالطبع حالتها التقنية.

ويبلغ وزنها 45000 كغ، والمدى الأقصى للرمي 24700 متر بذخائر شديدة الانفجار، ولا تزيد سرعة الرمي عن طلقتين في الدقيقة. مخزون المدفع. وقد وضع على سقف الناقلة المدرعة رشاش عيار 7.62 ملم من طراز L7، سمك دروع الناقلة 17 ملم.

وينتج محرك الناقلة قوة 660 حصانا. ويمكن أن تسير الناقلة مع المدفع بسرعة 55 كم/ساعة إلى مسافة 370 كم، ويضم طاقم الناقلة المدرعة 5 أفراد. (روسيا اليوم)
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