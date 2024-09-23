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عربي-دولي

بعد قصف "حزب الله"... شوارع مدينة إسرائيليّة أصبحت خالية

Lebanon 24
23-09-2024 | 08:35
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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية قالت إنّ شوارع مدينة حيفا المحتلة باتت خاليةً من المستوطنين، مشيرةً إلى أنّ القصف الصاروخي أثّر في المدينة بشكل فوري، وذلك بعد الاستهدافات التي نفّذها حزب الله الأحد.
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ونقلت الصحيفة عن أحد المستوطنين تأكيده أنّه "لم يتمّ تلقّي أيّ تحذيرات" في المدينة بشأن احتمال التعرّض لقصف يشنّه حزب الله، مشيرةً إلى نقل مستشفى "رامبام" في حيفا كافة أنشطته إلى مرأب للسيارات. 
 
 
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