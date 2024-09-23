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إسرائيل تعلن حال الطوارئ

Lebanon 24
23-09-2024 | 12:22
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وذلك بشكل عاجل.
 
وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن القرار دخل حيز التنفيذ وسيستمر لمدة أسبوع. (الجزيرة)
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إسرائيل

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