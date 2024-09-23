إسرائيل تعلن حال الطوارئ

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وذلك بشكل عاجل.

وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن القرار دخل حيز التنفيذ وسيستمر لمدة أسبوع. (الجزيرة)