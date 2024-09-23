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عربي-دولي
أبو الغيط: الجامعة العربية داعمة ومساندة لحكومة فلسطين في جميع تحركاتها
Lebanon 24
23-09-2024
|
12:45
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أكدت جامعة الدول العربية مساندتها للحكومة الفلسطينية في مهمتها الصعبة والهامة في هذا التوقيت، ولكافة المساعي الفلسطينية على الصعيد الدبلوماسي والقانوني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين الدكتور محمد مصطفى، الإثنين، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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واستعرض الأمين العام للجامعة العربية ورئيس الوزراء الفلسطيني تطورات الوضع الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية، لاسيما مع استمرار التصعيد الإسرائيلي والسعي للقضاء على السلطة الفلسطينية، وذلك بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية مساندة الحكومة الفلسطينية في مهمتها سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الواردة في القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي.
(روسيا اليوم)
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