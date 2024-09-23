بزشكيان: مستعدون لوضع كلّ أسلحتنا جانبًا لكن!

أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى أنّ "الحلّ لأمن واستقرار المنطقة وقف إسرائيل جرائمها بغزة ولبنان وبقية الدول".

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أضافت: "إسرائيل قابلت كلّ الكلام بشأن ضبط النفس والمفاوضات بمزيد من التصعيد الجنوني".وأشار بزشكيان إلى أنّه "نؤكّد مجددًا أنّ حربًا إقليمية مفتوحة لن تكون في مصلحة أحد في المنطقة والعالم. ولدينا القدرة الكافية لضرب إسرائيل وردّنا سيكون في وقته المناسب وبالطريقة المناسبة"، مضيفا أنّ "إسرائيل اغتالت اسماعيل هنية في طهران لجرّنا إلى حرب إقليمية لكنّنا مارسنا أقصى درجات ضبط النفس، ولن يبقى من دون رد وردّنا آتٍ".وأكّد أنّه "مستعدون لوضع كلّ أسلحتنا جانبًا لكن السؤال هو عن مدى استعداد إسرائيل لفعل الشيء نفسه".ختم: "حلفاؤنا لا يتلقون الأوامر منّا ويتخذون قراراتهم وفق تقديرات الدفاع عن أنفسهم. ولا نسعى لامتلاك القنبلة النووية وهذا النوع من السلاح ليس في عقيدتنا العسكرية".