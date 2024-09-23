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عربي-دولي

تركيا: إسرائيل تحاول جر المنطقة بأسرها إلى الفوضى

Lebanon 24
23-09-2024 | 14:14
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أنّ "هجمات إسرائيل على لبنان مرحلة جديدة من محاولاتها لجر المنطقة بأسرها إلى الفوضى".
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