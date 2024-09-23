"بات وحيداً"... تصريح بارز لوزير الدفاع الإسرائيلي عن نصرالله وعملية اليوم

إعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله "بات وحيداً بعد تصفية القادة العسكريين لحزب الله".



وقال غالانت: "هذا هو أصعب أسبوع لحزب الله منذ تأسيسه"، معتبراً أن "عملية اليوم ضد حزب الله "مثيرة للإعجاب للغاية".

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