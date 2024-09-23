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"بات وحيداً"... تصريح بارز لوزير الدفاع الإسرائيلي عن نصرالله وعملية اليوم

Lebanon 24
23-09-2024 | 15:52
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إعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله "بات وحيداً بعد تصفية القادة العسكريين لحزب الله".

وقال غالانت: "هذا هو أصعب أسبوع لحزب الله منذ تأسيسه"، معتبراً أن "عملية اليوم ضد حزب الله "مثيرة للإعجاب للغاية".
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