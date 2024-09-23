مجموعة الـ7: قلقون من التصعيد بين لبنان واسرائيل

حذّرت دول مجموعة السبع، خلال اجتماع عقد في نيويورك الإثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة من أنّ "ما من بلد سيربح من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".



وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان إنّ "الأفعال وردود الأفعال المضادّة من شأنها أن تؤدّي إلى تضخيم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجرّ الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مع عواقب لا يمكن تصورها".

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ودعا الوزراء في بيانهم إلى "وقف الدورة المدمرة الحالية".



وصدر البيان بعدما خلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في مناطق عديدة في لبنان الإثنين نحو 500 شهيد، بينهم 35 طفلا، ونحو 1700 جريح، وفق السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة. (العربية)