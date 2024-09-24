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عربي-دولي

في تصريح مُثير للجدل.. الرئيس الايراني: حزب الله "لا يمكنه البقاء بمفرده" في وجه إسرائيل

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:30
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اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، ان حزب الله غير قادر على الوقوف أمام إسرائيل بمفرده، مشدداً بالقول إنه "لا ينبغي أن نسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى".

وأضاف الرئيس الإيراني بأنه على العالم التحرك حتى لا يتفاقم الوضع إلى صراع إقليمي.
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حديث الرئيس الإيراني جاء خلال مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" CNN، حول ما إذا كان سينصح حزب الله بضبط النفس.

وقال بزشكيان: "حزب الله وحده لا يستطيع أن يقف في وجه دولة مسلحة تسليحا جيدا جدا ولديها القدرة على الوصول إلى أنظمة أسلحة تتفوق بكثير على أي شيء آخر. الآن، إذا كانت هناك حاجة، يجب على الدول الإسلامية عقد اجتماع من أجل صياغة رد فعل على ما يحدث".

وأضاف بالقول: "الآن، إذا كنا نتحدث عن حزب الله وحده، فماذا يستطيع حزب الله أن يفعل بمفرده؟ يجب على الدول الإقليمية والدول الإسلامية أن تجلس معًا. وقبل حدوث أي شيء أكثر خطورة، أعتقد أن على المنظمات الدولية (أن تجتمع)، اليوم عقدنا اجتماعًا في الأمم المتحدة، مع السيد غوتيريش، وغدًا سنرى مثل هذه المناقشات والموضوعات تجري".

وتابع قائلًا: "ويجب ألا نسمح للبنان بأن يصبح غزة أخرى على أيدي إسرائيل. لا يستطيع حزب الله أن يفعل ذلك بمفرده. لا يستطيع حزب الله أن يقف بمفرده ضد دولة تدافع عنها وتدعمها وتغذيها الدول الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية".(العربية)


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