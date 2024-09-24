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أبرز تطورات اليوم الـ 354 من الحرب الإسرائيلية على غزة

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:20
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أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، تحديثا لحصيلة الشهداء والمصابين في اليوم الـ 354 من عمر الحرب.
وقالت في "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة"، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدا و43 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
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وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأفادت الوزارة "بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,467 شهيدا و95,921 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023". (روسيا اليوم)
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