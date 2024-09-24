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عربي-دولي

هل ستستخدم أوكرانيا الصواريخ بعيدة المدى؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:17
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قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته إن بريطانيا وفرنسا لم توافقا بعد على استخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد أهداف على الأراضي الروسية.

جاء ذلك وفقا لما صرح به يرماك في كلمة أمام مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، ردا على سؤال بهذا الشأن، حيث جاءت إجابة يرماك مقتضبة: "كلا".
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وكانت صحيفة "التايمز" قد ذكرت، 12 أيلول الجاري، أن الرئيس الأميركي جو بايدن "لن يمانع في استخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، إذا ما وافقت لندن وباريس على مثل هذا التطور".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق للصحفيين إن أوكرانيا، بدون مساعدة الغرب، غير قادرة على ضربات في عمق الأراضي الروسية، لأنها تحتاج إلى بيانات استخباراتية من الأقمار الصناعية وإلى تحديد لمسار القذائف، بمعنى أن دول "الناتو" تناقش الآن واقعيا ما إذا كانت "ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني أم لا"، وأشار إلى أن موسكو ستتخذ قراراتها بناء على التهديدات التي ستنشأ بالنسبة لروسيا. (روسيا اليوم)
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