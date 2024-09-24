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عربي-دولي

للمرة الأخيرة خلال مسيرته الرئاسية.. هذا ما سيفعله بايدن

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:45
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يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المحتمل أيضا أن يكون أحد خطاباته الأخيرة على المسرح العالمي كرئيس.
 
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن خطاب بايدن في الدور الـ79 للجمعية  للأمم المتحدة سيشمل العديد من الموضوعات من بينها السياسية الخارجية: حشد العالم حول أوكرانيا، وإدارة المنافسة العالمية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة.
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وأشار المسؤول إلى أن بايدن "تولى منصبه قبل أربع سنوات حاملا رؤية تتمثل في عودة أميركا إلى المسرح العالمي، وامتلاك طريقة جديدة للتفاعل مع الدول الأخرى التي تجمع الدول معا لحل بعض هذه التحديات الكبيرة"، معتبرا أن الخطاب سيكون فرصة للرئيس "لمراجعة" بعض أهداف السياسة الخارجية التي حققها بايدن.

وسيجتمع مع قادة العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك سيجتمع مع الرئيس الأوكراني  فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الخميس. (روسيا اليوم)

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