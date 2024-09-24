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عربي-دولي
خلال لقائه بلينكن.. رئيس الوزراء العراقي يدعو لوقف العدوان على غزة ولبنان
Lebanon 24
24-09-2024
|
07:57
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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات، والتطورات الدولية والإقليمية وسبل إنهاء الحرب في غزة ولبنان.
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جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما الاثنين، في مقر إقامة السوداني في نيويورك التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، إن السوداني حث خلال اللقاء على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإيقاف الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان، الذي يهدد بتوسعة الصراع في المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف البيان أن السوداني "شدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ما تتعرض له غزة ولبنان من جرائم تستهدف المدنيين لاسيما النساء والأطفال"، محذراً من "مغبة نشوب حرب شاملة يمكن أن تندلع في أي وقت بسبب انعدام الحلول من جانب المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية".
وبحسب البيان، تطرق اللقاء إلى مناقشة ملف التحالف الدولي في العراق ومواصلة الحوار لإنهاء تواجده وإقامة علاقات ثنائية مع دول التحالف في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء إلى مجالات التعاون العراقي الأمريكي في قطاع الطاقة.
من جهة ثانية قال متحدث الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن والسوداني ناقشا الجهود الرامية إلى تجنب المزيد من تصعيد الصراع في المنطقة.
وأضاف أن بلينكن أكد التزام الولايات المتحدة بالجهود القائمة لدعم استقرار العراق وأمنه وسيادته. (الأناضول)
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