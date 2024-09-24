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بوريل: عدد الشهداء في الغارات على لبنان مثير للقلق

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:50
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قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن الخسائر في الأرواح جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان وصلت إلى مستوى مثير للقلق.
وقال بوريل في منشور عبر منصة إكس، الثلاثاء، إن "عدد الشهداء في الضربات الإسرائيلية على لبنان مثير للقلق".
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وأضاف: "تشير أحدث الأرقام إلى سقوط أكثر من 500 شهيد، ومن بين الضحايا 50 طفلا"، مشددا على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بدوره المنوط به.
وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى قطع الطريق المؤدية إلى الحرب، ويتعين على الجانبين إرساء وقف فوري لإطلاق النار".
(الاناضول)
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