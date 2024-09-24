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عربي-دولي
من العراق.. صاروخ كروز مطوّر استهدف شمال إسرائيل
Lebanon 24
24-09-2024
|
23:05
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها استهدفت موقعا "حيويا" في شمال إسرائيل بصاروخ "الأرقب" وهو عبارة عن "كروز مطور".
كما أعلنت أيضا "إطلاق مسيّرة على هدف إسرائيلي بالقرب من غور الأردن".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن "طائرة مسيّرة سقطت في بلدة سابير بوادي عربة".
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وكانت قد أعلنت الأحد، أنها استهدفت "هدفا حيويا" في إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.
وأشار الجيش الإسرائيلي، الأحد، إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية". (سكاي نيوز)
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