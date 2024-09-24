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عربي-دولي

خلال لقائهما في نيويورك.. هذا ما طالب به ماكرون بزشكيان

Lebanon 24
24-09-2024 | 23:16
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماع في نيويورك أمس الثلاثاء بأن تستخدم طهران نفوذها لإرساء "تهدئة عامة" في الشرق الأوسط وحذّره من تقديم دعم عسكري لروسيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عمد ماكرون إلى "تسليط الضوء على مسؤولية إيران في دعم تهدئة عامة واستخدام نفوذها مع الأطراف المزعزعة للاستقرار"، في إشارة واضحة إلى حزب الله.
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وأضاف البيان أن ماكرون حذّر بزشكيان من تقديم دعم عسكري لموسكو في حربها ضد أوكرانيا بعد أن اتّهمت دول غربية إيران بتزويد روسيا بصواريخ.

وقال البيان إن ماكرون "حذّر الرئيس الإيراني من استمرار بلاده في دعم حرب روسيا العدوانية في أوكرانيا".

على صعيد آخر، طالب ماكرون نظيره الإيراني بأن تطلق بلاده "دون تأخير" الفرنسيين الثلاثة "المحتجزين تعسّفيا رهائن في السجون الإيرانية منذ عامين".

ونقل البيان عن ماكرون إعرابه عن أسفه لظروف احتجازهم "غير اللائقة"، مجدّدا التأكيد على أن حريتهم "شرط أساسي لأي تحسّن في العلاقات الثنائية مع فرنسا".(سكاي نيوز)


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