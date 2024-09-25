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عربي-دولي
احتجاجات في نيويورك على حضور بزشكيان اجتماعات الأمم المتحدة
Lebanon 24
25-09-2024
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تظاهر مئات الأشخاص في نيويورك، احتجاجا على حضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، شهدت المسيرة التي نظمتها منظمة المجتمعات الإيرانية الأميركية معرضا للصور، وخطابات لذوي معتقلين في السجون الإيرانية إيرانيين.
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وطالب المتظاهرون بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن "الجرائم المستمرة للنظام الإيراني ضد الإنسانية".
ويزور الرئيس الإيراني نيويورك للمشاركة للمرة الأولى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ضد جرائم النظام الإيراني، وتسليط الضوء على قرابة 200 عملية إعدام منذ تولي الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، السلطة في صيف هذا العام.
واعتبر المتظاهرون أن سياسات بزشكيان الذي يعتبر من الإصلاحيين لا تختلف عن سلفه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية في شمال غرب الجمهورية الإسلامية في مايو.
وردد المتظاهرون شعارات منها "الموت لخامنئي"، "لا للشاه ولا للمرشد"، وأكدوا بأن الشعب الإيراني يطالب بالإطاحة الكاملة بالنظام الديكتاتوري، ولا مكان للإصلاحات السطحية التي يحاول النظام تسويقها للعالم، داعين إلى تغيير جذري يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الإيراني.
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