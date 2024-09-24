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عربي-دولي

الخارجية الأميركية توافق على تزويد مصر بسلاح أثبت فعالية كبيرة في أوكرانيا

Lebanon 24
24-09-2024 | 23:54
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة المصرية بقيمة تقدر بـ740 مليون دولار تتضمن صواريخ ستينغر التي أثبتت نجاحها في أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية المستمر منذ شباط 2022.
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وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن الحكومة المصرية طلبت شراء 720 صاروخ ستينغر للاستخدام على المركبات على أنظمة أفنغر، بما في ذلك قطع غيار ومعدات للاختبار وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي.
واعتبرت الخارجية الأميركية أن "من شأن هذه الصفقة المحتملة أن تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".
وقالت إن "البيع المقترح من شأنه أن يحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين".
 
 
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس، اسقاط مروحيتين روسيتين استهدفتا بصواريخ قرب مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد.
 
وأضافت أن "استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها والبنية التحتية للنقل وسكانها"، وأنها لن تجد مصر صعوبة في استيعاب صواريخ ستينغر في قواتها المسلحة.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة المحتملة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمئات الصواريخ من طراز "ستينغر" وهي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية، استخدمها الأوكرانيون بفاعلية حتى الآن ضد المروحيات الروسية والطائرات الهجومية الأبطأ والتي تحلّق على علو منخفض وذات الأجنحة الثابتة. (الحرة)
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