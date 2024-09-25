Advertisement

عربي-دولي

يحمل رأسا حربيا وهميا.. الصين تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

Lebanon 24
25-09-2024 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1251528-638628452708737382.jpg
Doc-P-1251528-638628452708737382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش الصيني أجرى اليوم الأربعاء تجربة صاروخية بإطلاقه صاروخا باليستيا عابرا للقارات فوق المحيط الهادئ.

وقالت الوزارة في بيان إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، يحمل رأسا حربيا وهميا إلى أعالي البحار في المحيط الهادئ في الساعة 08:44 من يوم 25 أيلول، وقد سقط الصاروخ في المنطقة البحرية المتوقعة".
Advertisement

ولم توضح الوزارة أين تحديدا سقط الصاروخ ولا طبيعته.

وفي بيانها، قالت الوزارة إن "إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية".

وأضافت أن هذه التجربة "سمحت بأن يُختبر بشكل فعّال أداء الأسلحة والمعدات وكذلك مستوى تدريب القوات، وحقّقت الهدف المنشود".

ولفتت وزارة الدفاع في بيانها إلى أن "الدول المعنية" بهذه التجربة الصاروخية، أي التي تقع ضمن أو قرب مسار الصاروخ، تم إبلاغها "مسبقا".

وتُعتبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:06 | 2024-09-25
04:39 | 2024-09-25
04:21 | 2024-09-25
03:52 | 2024-09-25
03:42 | 2024-09-25
03:27 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24