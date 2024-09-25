يحمل رأسا حربيا وهميا.. الصين تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

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أكدت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش الصيني أجرى اليوم الأربعاء تجربة صاروخية بإطلاقه صاروخا باليستيا عابرا للقارات فوق المحيط الهادئ.وقالت الوزارة في بيان إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، يحمل رأسا حربيا وهميا إلى أعالي البحار في المحيط الهادئ في الساعة 08:44 من يوم 25 أيلول، وقد سقط الصاروخ في المنطقة البحرية المتوقعة".ولم توضح الوزارة أين تحديدا سقط الصاروخ ولا طبيعته.وفي بيانها، قالت الوزارة إن "إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية".وأضافت أن هذه التجربة "سمحت بأن يُختبر بشكل فعّال أداء الأسلحة والمعدات وكذلك مستوى تدريب القوات، وحقّقت الهدف المنشود".ولفتت وزارة الدفاع في بيانها إلى أن "الدول المعنية" بهذه التجربة الصاروخية، أي التي تقع ضمن أو قرب مسار الصاروخ، تم إبلاغها "مسبقا".وتُعتبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية.(سكاي نيوز)