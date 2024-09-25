رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد على حق الفلسطينيين في إنشاء دولة.. ولكن!

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قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، إن للفلسطينيين الحق في إقامة دولة، ولكن لكي يتمكنوا من ذلك فإنهم يحتاجون إلى قيادة قادرة فعليا على إنشاء مثل هذه الدولة في الشرق الأوسط.وأضافت ميلوني في كلمتها خلال مناقشة سياسية عامة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نعتقد أن للفلسطينيين الحق في إنشاء دولتهم الخاصة، ولكن لكي تظهر مثل هذه الدولة، من الضروري أن يكون لدى الفلسطينيين قيادة يمكنها بالفعل إنشاء هذه الدولة في الشرق الأوسط".وأشارت ميلوني إلى أن اتفاقات أبراهام بشأن تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات الدبلوماسية، التي جرت بوساطة أمريكية بين الجانب الإسرائيلي وعدد من الدول العربية، أظهرت للتو أن هذا ممكن على أساس الاعتراف المتبادل بوجود دولتين- إسرائيل وفلسطين.ودعت ميلوني إلى "اتخاذ ذلك كأساس، لكن من الضروري الآن وقف إطلاق النار فورا في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ولا داعي لمثل هذه المآسي التي نشهدها في جنوب وشرق لبنان وسقوط الكثير من الضحايا من النساء والأطفال".وفي الوقت نفسه، أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن بلادها "تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية مثل تلك التي ارتكبت في 7 تشرين الاول".وقالت ميلوني: "ومع ذلك، فإننا نحث إسرائيل على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين أصبحوا هم أنفسهم ضحايا لحركة حماس والذين ليس لديهم خيار آخر".