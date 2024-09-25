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صحة غزة تعلق استلام 88 جثة لمواطنين مجهولين من قبل الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:30
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء استلام "كونتينر" يضم جثامين 88 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، ووقف إجراءات الاستلام لعدم معرفة المعلومات الخاصة بهم.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان رسمي: "مع وصول كونتينر يحتوي على ما يقارب من 88 جثة من طرف الاحتلال الاسرائيلي، دون أي بيانات أو معلومات تدل على معرفة أصحابها وأماكن انتشالها ووقت الوفاة، أوقفت وزارة الصحة الفلسطينية إجراءات استلام الكونتينر لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث للتعرف على أصحابها وأسمائهم، معتبرة ذلك أدنى حقوق هؤلاء الأشخاص وذويهم".
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وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع إجراءات واضحة تمكن الوزارة من استلام الجثامين مع إحضار بيانات وتفاصيل هذه الجثامين حيث الأسماء والأعمار والمناطق التي أخذت منها هذه الجثامين.
كما أكدت صحة غزة على ضرورة استلام الجثث حسب المعايير الإنسانية والدولية وبما يحفظ حقوق وكرامة أصحاب هذه الجثث. ( روسيا اليوم)
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