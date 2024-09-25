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اتهم عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هاليفي، ممثلي الجيش الإسرائيلي بمحاولة تحييد قدرة الكنيست في الإشراف على عمليات الجيش.ونقلت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية عن هاليفي أن ممثلي الجيش رفضوا المشاركة في نقاش أمني مهم بشأن مفهومي القرار والانتصار بذرائع مختلفة.وأضاف هاليفي أن هذا السلوك يناهض الديمقراطية ومثير للاشمئزاز.وقال هاليفي إن ما يقلقه هو "حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يرى في الكنيست، أي الجمهور الذي يمثله أعضاء الكنيست، عاملا مزعجا ومزعجا بشكل مفرط، وهم يبذلون كل جهد لتحييد قدرته على الإشراف على عمليات الجيش".(سكاي نيوز)