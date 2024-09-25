"إدارة بايدن تحاول إبقاء المفاوضات سرية".. هذا ما أعلنه مسؤول أميركي!

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وعن الضوء الأخضر الّذي أعطاه نتنياهو، قال المسؤول لـ"سي إن إن":" نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لحكومته للتعاون مع الجهود الأميركيّة وعلى أساس أنّ أي اتفاق يجب أن يسمح بعودة سكان الشمال".وختم: "مبعوث البيت الأبيض هوكشتاين منخرط بالمحادثات وواشنطن لا تتواصل مباشرة مع حزب الله".