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عربي-دولي

"إدارة بايدن تحاول إبقاء المفاوضات سرية".. هذا ما أعلنه مسؤول أميركي!

Lebanon 24
25-09-2024 | 13:12
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أعلن مسؤول أميركي، اليوم الأربعاء أنّ "إدارة بايدن تحاول إبقاء المفاوضات سرية لتجنب تعريض المحادثات الهشة للخطر".

وعن الضوء الأخضر الّذي أعطاه نتنياهو، قال المسؤول لـ"سي إن إن":" نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لحكومته للتعاون مع الجهود الأميركيّة وعلى أساس أنّ أي اتفاق يجب أن يسمح بعودة سكان الشمال".
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 وختم: "مبعوث البيت الأبيض هوكشتاين منخرط بالمحادثات وواشنطن لا تتواصل مباشرة مع حزب الله".
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