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عربي-دولي

بلينكن يكشف عن مساعدة عسكرية لكييف قيمتها 375 مليون دولار

Lebanon 24
25-09-2024 | 23:10
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدّم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

وأوضح بلينكن أن الحزمة الجديدة تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هيمارس، وقنابل عنقودية، ومركبات تكتيكية خفيفة.
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وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم دفاع أوكرانيا عن نفسها ضد العدوان الروسي الوحشي".

وأضاف أن واشنطن "سترسل هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن".

وتتضمن الحزمة ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هيمارس، وقنابل عنقودية وقذائف مدفعية، ومركبات تكتيكية خفيفة ومصفحات وأسلحة صغيرة وأخرى "مضادة للدروع" مثل صواريخ جافلين وتاو بالإضافة إلى صواريخ إيه تي-4 المضادة للدبابات وقطع غيار ومعدات.
 
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