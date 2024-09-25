وزير الخارجية الإيراني: المنطقة تتجه نحو كارثة حقيقية

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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، أن السبيل الوحيد لمنع التصعيد في المنطقة، هو وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الهجمات على لبنان.وفي كلمته بالجلسة المخصصة بمجلس الأمن لمناقشة الوضع في لبنان والتصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قال عراقجي: "الدعم الأميركي والغربي المستمر لإسرائيل أطلق يد تل أبيب للاعتداء على غزة ولبنان".وحذر من أن "المنطقة تتجه نحو كارثة حقيقية ما لم يتم وقف الانتهاكات الإسرائيلية".وكان عراقجي قد قال في حديثه للصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق يوم الأربعاء، إن طهران ستدعم لبنان "بكل الوسائل" إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها العسكري على حزب الله.واعتبر المسؤول الإيراني أن إسرائيل تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" وعلى مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار.