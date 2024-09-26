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عربي-دولي

"لمدة 7 أيام فقط".. لابيد يعلّق على اقتراح وقف اطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
26-09-2024 | 02:52
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه على إسرائيل قبول المطالبات لها بوقف إطلاق النار في لبنان، ولسبعة أيام فقط.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس" كتب لابيد: "على دولة إسرائيل أن تعلن هذا الصباح قبولها لاقتراح بايدن-ماكرون لوقف إطلاق النار، ولكن لمدة 7 أيام فقط حتى لا تسمح لحزب الله باستعادة أنظمة قيادته وسيطرته. لن نقبل أي اقتراح لا يتضمن إخراج حزب الله من حدودنا الشمالية".
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وشدد على أن "أي اقتراح يتم تقديمه يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة الفورية بأمان إلى منازلهم ويؤدي إلى استئناف المفاوضات حول صفقة الاختطاف"، معتبرا أن "أي خرق ولو بسيط  لوقف إطلاق النار، سيؤدي إلى قيام إسرائيل بالهجوم من جديد بكل قوتها وفي كافة مناطق لبنان".
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