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أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح أكثر من 5.3 ألف قضية ضد قادة عسكريين ومسؤولين في نظام كييف منذ عام 2014، ارتكبوا جرائم حرب وانتهكوا حقوق الإنسان بشرق أوكرانيا ومناطق روسيا الجديدة.وقالت لجنة التحقيق الروسية: "تحقق لجنة التحقيق الروسية منذ عام 2014 في قضايا جنائية متعلقة بجرائم ضد أمن وسلام البشرية ارتكبتها تشكيلات مسلحة أوكرانية.. خلال هذه الفترة، تم رفع أكثر من 5300 قضية ضد ممثلي القيادة العسكرية والسياسية لنظام كييف، وأعضاء الجمعيات المتطرفة، بالإضافة إلى ممثلي قوات الأمن".كما تم تقديم 785 من المرتزقة الأجانب الذين شاركوا في الأعمال العدائية الأوكرانية للمسؤولية الجنائية.وأضافت اللجنة أنه "اكتملت التحقيقات الأولية في 355 قضية جنائية ضد 496 متهما. وبناء على نتائج المحكمة في القضايا الجنائية، صدرت أحكام بالإدانة على 412 شخصا، حكم على 32 منهم بالسجن مدى الحياة".وقالت اللجنة فيما يخص بالهجوم الأوكراني على كورسك في شهر أغسطس الماضي، "تعرض أكثر من 8 آلاف شخص للهجوم المسلح بالمسيرات والمدافع الرشاشة الثقيلة ضد المدنيين في مقاطعة كورسك".