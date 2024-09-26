خرج من المسجد فطعنوه.. جريمة مروّعة ارتكبها شبان وسيّدة هذه تفاصيلها

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تعرّض شاب للقتل طعناً في منطقة حلوان في القاهرة، على يد مجموعة من جيرانه بينهم سيّدة.فحين كان الشاب أحمد وهو أب لطفلتين في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، صادف إشكالاً بين أحد أقربائه وجاره، فقام بفض العراك بينهما، ثم ذهب في سبيله إلى المسجد.لكن "الصلح" أغضب على ما يبدو الطرف الثاني، فتوجه إلى أهله وشكا لهم تدخل أحمد، فما كان منهم إلا أن قصدوا المسجد للانتقام منه، وحين وجدوه لا يزال يصلي، انتظروه خارجا حتى أطل، فباغتوه بطعنات قاتلة أدت إلى مصرعه في الحال. (العربية)