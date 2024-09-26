Advertisement

عربي-دولي

خرج من المسجد فطعنوه.. جريمة مروّعة ارتكبها شبان وسيّدة هذه تفاصيلها

Lebanon 24
26-09-2024 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1252344-638629533946703163.jpg
Doc-P-1252344-638629533946703163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض شاب للقتل طعناً في منطقة حلوان في القاهرة، على يد مجموعة من جيرانه بينهم سيّدة.

فحين كان الشاب أحمد وهو أب لطفلتين في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، صادف إشكالاً بين أحد أقربائه وجاره، فقام بفض العراك بينهما، ثم ذهب في سبيله إلى المسجد.
Advertisement

لكن "الصلح" أغضب على ما يبدو الطرف الثاني، فتوجه إلى أهله وشكا لهم تدخل أحمد، فما كان منهم إلا أن قصدوا المسجد للانتقام منه، وحين وجدوه لا يزال يصلي، انتظروه خارجا حتى أطل، فباغتوه بطعنات قاتلة أدت إلى مصرعه في الحال. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:20 | 2024-09-26
07:04 | 2024-09-26
07:00 | 2024-09-26
06:53 | 2024-09-26
06:39 | 2024-09-26
06:34 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24