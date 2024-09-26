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وزير إسرائيلي يرفض وقف إطلاق النار ويطالب بـ"سحق" حزب الله

Lebanon 24
26-09-2024 | 06:34
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أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار في لبنان وطالب بسحق حزب الله.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول قد دعوا إلى وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما بعدما أسفر القصف الجوي الإسرائيلي على أهداف لحزب الله هذا الأسبوع في لبنان عن استشهاد المئات ودفع عشرات الآلاف للنزوح.
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وكتب سموتريتش على منصة "إكس" إن "على الحملة في الشمال أن تنتهي بنتيجة واحدة: سحق حزب الله والقضاء على قدرته على إلحاق الضرر بسكان الشمال".

وأضاف: "يتعيّن عدم إعطاء العدو وقتا للتعافي من الضربات الكبيرة التي تعرض لها وإعادة تنظيم صفوفه لمواصلة الحرب بعد 21 يوما".

وتابع: "استسلام حزب الله أو الحرب هذه الطريقة الوحيدة لإعادة السكان والأمن إلى الشمال والبلاد بأسرها".

من جانبه، رأى زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة "إكس" أن على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على وقف إطلاق النار لسبعة أيام فقط.

وقال إن ذلك "سيمنع حزب الله من إصلاح أنظمته للقيادة والسيطرة".

وتابع: "لن نقبل بأي مقترح لا يتضمن انسحاب حزب الله من حدودنا الشمالية".(سكاي نيوز)



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