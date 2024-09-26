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شهداء بغارة على مدرسة في غزة.. والجيش الإسرائيلي يعلق

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:10
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أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، استشهاد 15 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلين من حركة حماس.
وتسببت الحرب المتواصلة منذ قرابة عام بين إسرائيل وحركة حماس، بنزوح الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ تعدادهم 2,4 مليون نسمة لمرة واحدة على الأقل. ولجأ كثيرون إلى المدارس كمبان آمنة.  
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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل "حتى اللحظة، طواقمنا انتشلت 15 شخصا منهم أطفال ونساء" مشيرا إلى وجود عشرات المصابين بعد قصف إسرائيلي على مدرسة الفالوجا في مخيم جباليا بشمال القطاع.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ "ضربات دقيقة" استهدفت عناصر من حماس يعملون داخل ما قال إنه مركز قيادة وسيطرة في مدرسة الفالوجا.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق على الفور من الهدف. ولم يقدم البيان العسكري معلومات عن الضحايا.
وتعرضت العديد من مدارس غزة في الأشهر الأخيرة للاستهداف من الجيش الإسرائيلي الذي يتهم حماس باستخدام هذه المباني كمراكز قيادة لعناصرها، الأمر الذي تنفيه الحركة الفلسطينية. (الحرة)

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