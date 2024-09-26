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عربي-دولي

من نيويورك... ماذا قال نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع لبنان؟

Lebanon 24
26-09-2024 | 12:30
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرئيل لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها".

وأضاف نتنياهو في تصريح له بعد وصوله إلى نيويورك: "سياستنا واضحة لن نتوقف حتى تُحقّق كل أهدافنا وفي مقدمتها عودة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين. هذه هي السياسة ولن يخطئ فيها أحد".
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كما قال مسؤول يرافق نتنياهو إلى نيويورك: "التوجه هو لعدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في لبنان". (سكاي نيوز)
 
 
 
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