من نيويورك... ماذا قال نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع لبنان؟

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرئيل لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها".وأضاف نتنياهو في تصريح له بعد وصوله إلى نيويورك: "سياستنا واضحة لن نتوقف حتى تُحقّق كل أهدافنا وفي مقدمتها عودة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين. هذه هي السياسة ولن يخطئ فيها أحد".كما قال مسؤول يرافق نتنياهو إلى نيويورك: "التوجه هو لعدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في لبنان". (سكاي نيوز)