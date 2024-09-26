العراق يعلن دعمه مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان

أعلن العراق، الخميس، دعم مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان، محذرا من أن استمرار الحرب ستكون له عواقب خطيرة.



هذه الأعلان جاء على لسان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مشاركته في جلسة حوار تفاعلي لترويكا القمة العربية في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

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وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان، إن حسين حذر في كلمته من خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن التصعيد الإسرائيلي "قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع إلى حربٍ غير قابلة للسيطرة، مما يهدد الاستقرار الأمني بشكل واسع في المنطقة" بحسب تعبيره.



وحذر حسين من أن استمرار الحرب في غزة ولبنان سيكون له عواقب خطيرة، وقد يؤدي إلى "خلق فوضى تدعم عودة الإرهاب وإعادة تشكيله وترتيب صفوفه".



وأضاف وزير الخارجية العراقي أن التهجير المستمر للمواطنين من جنوب لبنان سيتسبب بمشاكل اجتماعية وإنسانية واسعة، وأن استمرار هذه الصراع سيؤدي إلى تمددها إلى دول أخرى في المنطقة، معرباً "عن قلق العراق العميق ومتابعته الحثيثة لهذا الوضع خشية أن تصل آثاره إلى العراق وبقية بلدان المنطقة". بحسب البيان.



الخارجية العراقية أوضحت أن حسين أكد دعم العراق للمبادرة الأميركية - الفرنسية الهادفة إلى وقف إطلاق النار، مع تحديد فترة زمنية لإفساح المجال للحوار والمفاوضات، بحسب البيان. هذه الأعلان جاء على لسان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مشاركته في جلسة حوار تفاعلي لترويكا القمة العربية في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان، إن حسين حذر في كلمته من خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن التصعيد الإسرائيلي "قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع إلى حربٍ غير قابلة للسيطرة، مما يهدد الاستقرار الأمني بشكل واسع في المنطقة" بحسب تعبيره.وحذر حسين من أن استمرار الحرب في غزة ولبنان سيكون له عواقب خطيرة، وقد يؤدي إلى "خلق فوضى تدعم عودة الإرهاب وإعادة تشكيله وترتيب صفوفه".وأضاف وزير الخارجية العراقي أن التهجير المستمر للمواطنين من جنوب لبنان سيتسبب بمشاكل اجتماعية وإنسانية واسعة، وأن استمرار هذه الصراع سيؤدي إلى تمددها إلى دول أخرى في المنطقة، معرباً "عن قلق العراق العميق ومتابعته الحثيثة لهذا الوضع خشية أن تصل آثاره إلى العراق وبقية بلدان المنطقة". بحسب البيان.الخارجية العراقية أوضحت أن حسين أكد دعم العراق للمبادرة الأميركية - الفرنسية الهادفة إلى وقف إطلاق النار، مع تحديد فترة زمنية لإفساح المجال للحوار والمفاوضات، بحسب البيان.

العراق وإيران اتفقا أيضا على ضرورة توحيد الجهود لوقف إطلاق النار في لبنان. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيره الإيراني عباس عراقجي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



بيان للخارجية العراقية قال إن الجانبين استعرضا خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة، و"ما قد تسببه من امتدادات على الساحتين الإقليمية والدولية".



كما أوضح البيان "اتفاق الطرفين على ضرورة توحيد الجهود والمواقف، خصوصاً على المستوى الإسلامي، من أجل الضغط نحو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان"، بحسب البيان.



البيان أشار إلى أن الجانبين "ناقشا مقترح العراق الذي تقدم به للمجموعة العربية، والذي يدعو إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان" مؤكدا، أن "العراق سيواصل متابعته لهذا المقترح في الأيام المقبلة لتحقيق انعقاد هذه القمة".





وأعلن العراق الأربعاء الاستعداد لاستقبال العائلات اللبنانية في حال مجيئها، وتوفير المستلزمات الضرورية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في حال مجيئها بشكل عاجل.



المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس، قال في مقابلة خاصة مع موقع الحرة، إن مجلس الوزراء العراقي صادق على خطة قبل أكثر من أسبوع لإجلاء العراقيين في حال تطلب الأمر ذلك، لكنه أوضح أن موجة النزوح الكبيرة التي شهدها جنوب لبنان في الأيام الماضية، دفع الحكومة أيضا إلى إعلان الاستعداد لجميع الحالات الإنسانية الطارئة، بالأخص بعد قرار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بتسهيل إجراءات دخول اللبنانيين، بحسب تعبيره.



ومن ضمن الاستعدادت التي وضعتها الوزارة، استغلال "مدينة الزائرين" في محافظة كربلاء العراقية لاستقبال اللبنانيين النازحين.



عباس كشف أيضا عن "سيناريو" آخر في حال تطورت الأوضاع في لبنان، من خلال إعادة فتح مخيمات النازحين السابقة بعد إعادة تأهيلها من جديد لإيواء أي زيادة تحصل في عدد اللبنانيين الذين يصلون إلى العراق. (الحرة)