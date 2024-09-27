Advertisement

عربي-دولي

الصين تستّر على حادث كشفته الأقمار الاصطناعية.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
27-09-2024 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1252788-638630197372521062.jpg
Doc-P-1252788-638630197372521062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤول دفاعي أميركي، أمس الخميس، أنّ الصين حاولت التستّر على غرق أحدث غواصاتها العاملة بالطاقة النووية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورد نبأ حادثة الغرق هذه التي وقعت في حوض لبناء السفن في وقت سابق من هذا العام.
Advertisement

ويومها نشرت الصحيفة صورا التقطتها أقمار اصطناعية ظهرت فيها رافعات كبيرة استقدمت لانتشال الغواصة.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته: "ليس من المستغرب أن تحاول البحرية الصينية التستّر على واقع غرق غواصتها الجديدة المتطورة التي تعمل بالطاقة النووية في الرصيف".

وأضاف: "إلى جانب الأسئلة الواضحة حول معايير التصنيع، يثير الحادث أسئلة أخرى أكبر حول مسؤولية البحرية الصينية والرقابة على صناعة الدفاع الصينية التي عانت منذ فترة طويلة من الفساد".

ويمثّل الحادث انتكاسة للصين التي تسعى إلى تحديث أسطولها البحري الذي يعتبر الأكبر في العالم لكنّه يضمّ الكثير من السفن الصغيرة.

ووافقت الولايات المتّحدة وبريطانيا على تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، في خطوة ستزيد عدد الدول التي تمتلك هذه الغواصات المتقدمة.

وانتقدت بكين هذه الخطوة كونها تعتبر ردّا استراتيجيا على طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:41 | 2024-09-27
02:30 | 2024-09-27
02:21 | 2024-09-27
02:18 | 2024-09-27
02:09 | 2024-09-27
01:45 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24