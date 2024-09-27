Advertisement

عربي-دولي

معارك ضارية في الخرطوم.. المواجهات بين الجيش السوداني والدعم تتجدد

Lebanon 24
27-09-2024 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1252911-638630384128337077.jpg
Doc-P-1252911-638630384128337077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم معارك ضارية منذ فجر أمس الخميس حتى الآن، بل زادت شراستها إلى حد كبير.

المواجهات العسكرية العنيفة تتجدد
وأفاد مراسل "العربية/الحدث" بتجدد المواجهات العسكرية العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك لليوم الثاني على التوالي في محور وسط الخرطوم.
Advertisement

وأكد أن أصوات انفجارات متقطعة وأسلحة ثقيلة سُمعت في منطقة المقرن بوسط المدينة.

كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المنطقة.

فيما قصفت قوات الدعم السريع باستخدام المدفعية الثقيلة، وبصورة متقطعة، مواقع الجيش في مدينة أم درمان.

وأتت هذه التطورات بعد أوسع عملية عسكرية شنها الجيش في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، استخدم فيها الطائرات الحربية والمسيّرة، إلى جانب المدافع الثقيلة والأسلحة المتوسطة، إضافة إلى قوات برية تزامنت تحركاتها في معظم مقار وقواعد الجيش بالعاصمة.

وجاءت بعدما عبرت قوات الجيش من مدينة أم درمان إلى العاصمة الخرطوم لتبدأ واحدة من أكبر وأسخن المعارك البرية.

وكانت النقطة الأسخن منطقة وسط الخرطوم، أي السوق العربية والمقرن، حيث وصلتهما قوات الجيش عبر جسرين.

في حين نفّذت حشود الجيش ضرباتها ضد الدعم السريع، في خطة مدعومة بالمقاتلات الحربية ومدفعيات عسكرية، وفقا لمصدر عسكري.

أتى هذا التصعيد بعد ساعات فقط من إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن "قلقه البالغ" حيال تصعيد النزاع في السودان، فيما نددت الجمعيات الإنسانية بالجحيم الذي يعيشه المدنيون في هذا البلد، وفق بيانها.

وشدد غوتيريش للبرهان خلال لقاء بينهما الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن قلق بالغ إزاء تصعيد النزاع في السودان، منددا بتداعياته المدمّرة على المدنيين السودانيين ومخاطر تمدّده إقليميا، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمين العام في بيان.

كذلك بحث الطرفان الحاجة إلى وقف إطلاق نار آني ودائم، والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين "بدون عوائق".

بدوره، حذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأربعاء، من أن الأوضاع باتت مروعة في السودان. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:45 | 2024-09-27
07:30 | 2024-09-27
07:18 | 2024-09-27
07:13 | 2024-09-27
07:03 | 2024-09-27
07:00 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24