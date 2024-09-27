اليونان: التوتر المتصاعد بالشرق الأوسط ينذر بحرب أوسع

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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط ينذر بحرب أوسع في المنطقة.جاء ذلك في كلمته، الخميس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأميركية.ودعا ميتسوتاكيس "جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، إلى تجنب استمرار دورة العنف المدمرة والمشاركة بشكل بناء في السعي إلى وقف التصعيد".وشدد على ضرورة تحقيق السلام في لبنان، وأعرب عن دعم اليونان مقترح وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.وفي حديثه عن غزة أكد رئيس الوزراء اليوناني أن الكارثة الإنسانية في غزة لا يمكن أن تستمر لفترة أطول.وقال: "يجب توفير الوصول الآمن إلى الغذاء والماء والمأوى والملبس والدواء. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي".(الأناضول)