فلسطين: السلام والأمن بالمنطقة لن يتحقق دون وقف عدوان إسرائيل

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اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، أن "السلام والأمن بالمنطقة لن يتحقق دون وقف عدوان إسرائيل وإنهاء احتلالها لفلسطين".جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المُشترك بشأن غزة وتنفيذ "حل الدولتين" المنعقد بولاية نيويورك الأميركية، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال: "تحقيق السلام والأمن في المنطقة لن يكون دون كَفّ يَد إسرائيل وعدوانها وإنهاء الاحتلال".ودعا مصطفى إلى تحرك المجتمع الدولي "لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والتَطهير العِرقي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والعدوان على لبنان".وأضاف: "يجب على العمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة ورفع الحصار عن غزة، والاعتراف بدولة فلسطين".وشدد على أهمية "دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي لتنفيذ الخطة الحكومة ودعم وإغاثة السكان في قطاع غزة". (الأناضول)