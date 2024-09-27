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"حماس" تدعو قادة الدول للانسحاب من الاجتماع الأممي خلال كلمة نتنياهو

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:25
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دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، الجمعة، القادة والزعماء إلى الانسحاب من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال الرشق في بيان: "الانسحاب يعدُّ أقل الواجب للتعبير عن رفض وإدانة حرب الإبادة في غزة".
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وأضاف: "هتلر (الزعيم النازي أدولف هتلر- في إشارة لنتنياهو) يخطب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهل يعقل أن يستمع له قادة العالم؟".
وتابع أن "نتنياهو هو المنفذ المباشر لجريمة الإبادة الجماعية في غزة، والمستمرة منذ نحو عام ووسعها في ارتكاب المجازر اليومية بحق المدنيين في لبنان".
وأكد الرشق أن "نتنياهو قتل أكثر من 41 ألف فلسطيني مدني، منهم 17 ألف طفل، ونحو 200 رضيع، ودمر المشافي والمساجد والكنائس، وصبّ 83 ألف طن من المتفجرات على غزة وخيام النازحين فيها".
ولفت إلى أن "نتنياهو يواصل جريمته النازية مستخفاً ومتجاهلاً لقرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وضارباً بعرض الحائط أوامر محكمة العدل الدولية".
وقال الرشق: "السلم البشري يقتضي اعتقاله ومحاسبته، وليس أقل من مقاطعة كلمته، وتركه يخاطب فقط من فقدوا حسهم الإنساني ووقفوا في الجانب المظلم من التاريخ الذي يكتب الآن، ورضوا على أنفسهم وشعوبهم عار الاستماع لهذا الوحش المتجرد من إنسانيته".
( الأناضول)
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