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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون استهداف 3 مدمرات أميركية في البحر الأحمر

Lebanon 24
27-09-2024 | 10:30
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، تنفيذها عملية عسكرية "نوعية" استهدفت فيها 3 مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان مصور، إن جماعته "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي".
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(الاناضول)
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