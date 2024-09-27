الحوثيون يعلنون استهداف 3 مدمرات أميركية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، تنفيذها عملية عسكرية "نوعية" استهدفت فيها 3 مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان مصور، إن جماعته "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي".

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(الاناضول)