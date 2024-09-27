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عربي-دولي
"القسام" تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر تدمير دبابة بخان يونس
Lebanon 24
27-09-2024
|
11:40
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أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين إثر تدمير دبابة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت "القسام"، في بيان مقتضب على تلغرام، إن مقاتليها دمروا "دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه 4)، بقذيفة الياسين 105، في منطقة صوفا شرق خان يونس".
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وأوضحت أن مروحيات إسرائيلية "هبطت لإجلاء القتلى والجرحى" دون ذكر عددهم أو حالة المصابين. (الأناضول)
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