"لسنا شبكة عنكبوت".. هذا ما قصده نتنياهو خلال حديثه عن الضربة على الضاحية الجنوبية (فيديو)

خلال حديثه عن الضربة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لمعقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعبير "شبكة العنكبوت".



وتحدثت تقارير عن أن الضربة استهدفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.



وقال نتنياهو بمقر إقامته في نيويورك قبل مغادرته عائدا إلى إسرائيل: "اعتقد أعداؤنا أننا مثل شبكة العنكبوت. هذا ما اعتاد أحدهم قوله".



وكان نتنياهو يشير إلى مصطلح استخدمه نصر الله مرارا وتكرارا، إذ اعتاد على وصف إسرائيل باعتبارها "شبكة عنكبوت محكوم عليها بالزوال".



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عن أي شبكة عنكبوت يتحدثون؟ لدينا أعمدة من الفولاذ. من الإرادة والقوة".

נתניהו התייחס לתקיפה בדאחייה בקבלת שבת במלונו: "האויבים שלנו חשבו שאנחנו קורי עכביש, כך אחד מהם נהג לומר. עם ישראל חי"

(פורסם אצל יובל שגב, גל"צ)@nathanguttman pic.twitter.com/DTP93pkTf3 — כאן חדשות (@kann_news) September 27, 2024 Advertisement

وتابع، حسب مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية: "نحن نقاتل من أجل وجودنا. لا يوجد أي مبالغة هنا".



وشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في الساعات الأولى من صباح السبت، استكمالا لحملته الأخيرة على حزب الله.







