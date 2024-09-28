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عربي-دولي

بعد استشهاد نصرالله.. قيادات حماس يعززون احتياطاتهم الأمنية

Lebanon 24
28-09-2024 | 09:25
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فيما لا تزال الصدمة تخيم على حزب الله الذي أعلن رسميا استشهاد السيد حسن نصرالله، بدأ العديد من قيادات حماس يعززون احتياطاتهم الأمنية.

فقد أفادت مصادر العربية، اليوم السبت، أن زعيم الحركة يحيى السنوار فضلا عن قادة آخرين في غزة قرروا وقف كل التحركات بعد اغتيال نصر الله.
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كما أشارت إلى أن الحركة غيرت دوائر تأمين السنوار خلال الأيام الماضية.

كذلك كشفت المصادر أن قيادات حماس في الداخل قرروا وقف التواصل مع قيادييها بالخارج حتى إشعار آخر.

إلى ذلك، أوقف عدد من مسؤولي حركة الجهاد أي تحركات أو اجتماعات في لبنان، خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، كانت مصادر مطلعة أكدت أيضا في وقت سابق اليوم أن المرشد الإيراني علي خامنئي نقل إلى مكان أكثر أمانا داخل البلاد، وفق رويترز.

يشار إلى أن السنوار كان أوقف منذ مدة طويلة التواصل عبر الهواتف، تحسبا واللاسلكي تحسبا من الاغتيال، فيما لا يعرف مكانه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي، مع العلم أن الترجيحات الإسرائيلية تفيد أنه ما زال تحت أحد الأنفاق المترامية في مدينة رفح جنوب القطاع. (العربية) 
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