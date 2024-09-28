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عربي-دولي

صاروخ "باليستي" من اليمن إلى تل أبيب.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 10:57
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأوضح في بيان: "قبل قليل، دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن" باتجاه إسرائيل.
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ثم أعلن لاحقاً أن الدفاعات الجوية اعترضته، وفق فرانس برس.

كما اعترضت إسرائيل 3 أهداف جوية فوق البحر الأحمر.
 
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